Addio a De Sciglio: nella notte la trattativa lampo per lo scambio (Di giovedì 14 luglio 2022) Mattia De Sciglio non è mai stato ben visto dal popolo bianconero, per questo motivo adesso sembra prossimo alla partenza in estate. Tra i giocatori che non sono stati sicuramente in grado di lasciare un grande segno nella Juventus c’è il terzino Mattia De Sciglio, un ragazzo che però si è sempre dimostrato davvero molto abile nel saper farsi voler bene da tutta la squadra, in particolar modo da quei Massimiliano Allegri che lo adora a tutti gli effetti e che non vorrebbe mai volerlo vedere partire. LaPresseIn questi ultimi anni la crescita della Juventus è stata decisamente rallentata da una serie di acquisti completamente sbagliati che hanno via via sempre di più indebolito l’organico bianconero. Tra coloro che sicuramente non sono stati in grado di poter dimostrare pienamente tutto il proprio potenziale c’è stato senza ombra di ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 14 luglio 2022) Mattia Denon è mai stato ben visto dal popolo bianconero, per questo motivo adesso sembra prossimo alla partenza in estate. Tra i giocatori che non sono stati sicuramente in grado di lasciare un grande segnoJuventus c’è il terzino Mattia De, un ragazzo che però si è sempre dimostrato davvero molto abile nel saper farsi voler bene da tutta la squadra, in particolar modo da quei Massimiliano Allegri che lo adora a tutti gli effetti e che non vorrebbe mai volerlo vedere partire. LaPresseIn questi ultimi anni la crescita della Juventus è stata decisamente rallentata da una serie di acquisti completamente sbagliati che hanno via via sempre di più indebolito l’organico bianconero. Tra coloro che sicuramente non sono stati in grado di poter dimostrare pienamente tutto il proprio potenziale c’è stato senza ombra di ...

Pubblicità

MaurizioJj : RT @StefanoVerre1: @MaurizioJj La liberazione per l'addio di Bernardeschi supera tutto. Peccato non averla provata anche per De Sciglio. - StefanoVerre1 : @MaurizioJj La liberazione per l'addio di Bernardeschi supera tutto. Peccato non averla provata anche per De Sciglio. -