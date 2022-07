Uomini e Donne anticipazioni, uno dei cavalieri più famosi e amati non sarà in studio a settembre 2022 (Di mercoledì 13 luglio 2022) I ben informati lo danno per certo: il signor Luciano, cavaliere ultra novantenne del trono over di Uomini e Donne diventato famoso perché appassionato di ballo, a settembre non sarà seduto nello studio del talk show di Maria De Filippi. L’uomo, che è stato per la prima volta in televisione a C’è Posta per Te a cercare una compagna, non sarebbe in perfetta forma, vista anche l’età, e gli autori non possono permettersi di rischiare, principalmente perché Luciano non riesce proprio a stare fermo quando parte la musica e neanche le raccomandazioni della conduttrice servono a farlo ballare in maniera meno sfrenata, saltando dappertutto come una cavalletta. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Uomini e Donne, due protagonisti storici non torneranno a ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 13 luglio 2022) I ben informati lo danno per certo: il signor Luciano, cavaliere ultra novantenne del trono over didiventato famoso perché appassionato di ballo, anonseduto nellodel talk show di Maria De Filippi. L’uomo, che è stato per la prima volta in televisione a C’è Posta per Te a cercare una compagna, non sarebbe in perfetta forma, vista anche l’età, e gli autori non possono permettersi di rischiare, principalmente perché Luciano non riesce proprio a stare fermo quando parte la musica e neanche le raccomandazioni della conduttrice servono a farlo ballare in maniera meno sfrenata, saltando dappertutto come una cavalletta. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…, due protagonisti storici non torneranno a ...

