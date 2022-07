Twitter fa causa a Elon Musk per violazione del contratto (Di mercoledì 13 luglio 2022) violazione del contratto. È questa la via d’uscita che i legali di Twitter stanno cercando di percorrere per cercare di limitare i danni rispetto a quanto dichiarato recentemente da Elon Musk: tra venerdì e sabato, infatti, il magnate di Tesla che aveva dato il via a una possibile acquisizione del social network dal valore di 44 miliardi di dollari, aveva bloccato qualsiasi tipologia di operazione, motivando questa interruzione con il fatto di non aver constatato in Twitter la disponibilità a denunciare il vasto numero di account fasulli e di bot. Le conseguenze, come si può facilmente immaginare, sono state devastanti per la compagnia, che sta perdendo sia valore in borsa, sia credibilità agli occhi degli investitori. Per questo, ora, l’azienda Big Tech è pronta a far pagare le ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 13 luglio 2022)del. È questa la via d’uscita che i legali distanno cercando di percorrere per cercare di limitare i danni rispetto a quanto dichiarato recentemente da: tra venerdì e sabato, infatti, il magnate di Tesla che aveva dato il via a una possibile acquisizione del social network dal valore di 44 miliardi di dollari, aveva bloccato qualsiasi tipologia di operazione, motivando questa interruzione con il fatto di non aver constatato inla disponibilità a denunciare il vasto numero di account fasulli e di bot. Le conseguenze, come si può facilmente immaginare, sono state devastanti per la compagnia, che sta perdendo sia valore in borsa, sia credibilità agli occhi degli investitori. Per questo, ora, l’azienda Big Tech è pronta a far pagare le ...

