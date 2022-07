Storia di Renato: doveva essere ingegnere ed invece divenne “Balestra” (Di mercoledì 13 luglio 2022) Life&People.it “Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn?”. La perfetta citazione di Goethe mi arrivò addosso all’improvviso in una sera d’estate. La cena bellissima, gli amici più cari si accingevano a rientrare a casa, l’aria romana era morbida e avvolgente. Fu in quel momento che Renato Balestra decise di stupirci ancora una volta con la sua Storia, una cultura senza confini, proprio come la sua creatività. “Conosci la terra dove fioriscono i limoni?” si affrettò a tradurre per tutti noi, sorpresi soprattutto dall’eccellente pronuncia in tedesco ma non da quella conoscenza e ricerca del bello nella letteratura, nell’opera lirica, nella musica, passioni coltivate fin da giovanissimo e poi approdate, ormai famoso couturier, anche nella sua moda. La never ending story di uno dei più grandi maestri della couture italiana Nato a ... Leggi su lifeandpeople (Di mercoledì 13 luglio 2022) Life&People.it “Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn?”. La perfetta citazione di Goethe mi arrivò addosso all’improvviso in una sera d’estate. La cena bellissima, gli amici più cari si accingevano a rientrare a casa, l’aria romana era morbida e avvolgente. Fu in quel momento chedecise di stupirci ancora una volta con la sua, una cultura senza confini, proprio come la sua creatività. “Conosci la terra dove fioriscono i limoni?” si affrettò a tradurre per tutti noi, sorpresi soprattutto dall’eccellente pronuncia in tedesco ma non da quella conoscenza e ricerca del bello nella letteratura, nell’opera lirica, nella musica, passioni coltivate fin da giovanissimo e poi approdate, ormai famoso couturier, anche nella sua moda. La never ending story di uno dei più grandi maestri della couture italiana Nato a ...

