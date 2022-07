Scherma | Mondiali Assoluti Cairo 2022 | in partenza sciabolatori e spadisti impegnati nei preliminari

Pubblicità

sportface2016 : #Scherma, Mondiali Assoluti #Cairo2022: in partenza i sciabolatori e gli spadisti impegnati nei preliminari - usatoscherma : RT @Federscherma: MONDIALI ASSOLUTI “CAIRO 2022” - OGGI LA PARTENZA DI SCIABOLATORI E SPADISTI IMPEGNATI NELLE FASI PRELIMINARI. E MARTINA… - ItalyinEgypt : RT @Federscherma: MONDIALI ASSOLUTI “CAIRO 2022” - OGGI LA PARTENZA DI SCIABOLATORI E SPADISTI IMPEGNATI NELLE FASI PRELIMINARI. E MARTINA… - ines_bianca : RT @Federscherma: MONDIALI ASSOLUTI “CAIRO 2022” - OGGI LA PARTENZA DI SCIABOLATORI E SPADISTI IMPEGNATI NELLE FASI PRELIMINARI. E MARTINA… - Federscherma : MONDIALI ASSOLUTI “CAIRO 2022” - OGGI LA PARTENZA DI SCIABOLATORI E SPADISTI IMPEGNATI NELLE FASI PRELIMINARI. E MA… -

C'è solo un cambio tra i convocati di Europei eed è un rientro particolarmente significativo. Nella sciabola maschile si rivedrà in pedana Luigi Samele, che aveva saltato la rassegna continentale per infortunio, prendendo il posto di ...Sempre con le squadre possono arrivare anche altre medaglie . Il quartetto delle spadiste può davvero puntare anche al bersaglio massimo, mentre al maschile c'è da confermare quel clamoroso titolo ...ROMA (ITALPRESS) - Sarà Il Cairo, nella giornata di domenica 17 luglio 2022, a ospitare il terzo appuntamento del progetto "La Bellezza in un gesto", nato ...Squadra che vince non si cambia o lo si fa solo in piccola parte. Dopo aver conquistato il medagliere agli ultimi Europei, la Nazionale italiana di scherma si prepara a vivere il secondo grande appunt ...