Perde il controllo dell’aereo e atterra tra le macchine in autostrada: il video da brividi dalla cabina di pilotaggio (Di mercoledì 13 luglio 2022) È accaduto domenica 3 luglio negli Stati Uniti, precisamente nella contea di Swain, Carolina del Nord. Un aeroplano di piccole dimensioni ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza sull’autostrada 74, riuscendo a evitare i cavi elettrici e le auto che stavano passando ad alta velocità. Secondo quanto riferito dallo sceriffo Curtis Cochran in un post su Facebook, non c’è nessuna vittima e nessuno è rimasto ferito. Le immagini sono state riprese da una telecamera Gopro nella cabina di pilotaggio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) È accaduto domenica 3 luglio negli Stati Uniti, precisamente nella contea di Swain, Carolina del Nord. Un aeroplano di piccole dimensioni ha dovuto effettuare unggio di emergenza sull’74, riuscendo a evitare i cavi elettrici e le auto che stavano passando ad alta velocità. Secondo quanto riferito dallo sceriffo Curtis Cochran in un post su Facebook, non c’è nessuna vittima e nessuno è rimasto ferito. Le immagini sono state riprese da una telecamera Gopro nelladi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pubblicità

ilfattovideo : Perde il controllo dell’aereo e atterra tra le macchine in autostrada: il video da brividi dalla cabina di pilotagg… - marco_rogerio_ : RT @EdoardoMecca1: @a7marconi È un ottimo difensore a guardia degli attaccanti, non perde mai di vista l’avversario. Torres di controllo. - EdoardoMecca1 : @a7marconi È un ottimo difensore a guardia degli attaccanti, non perde mai di vista l’avversario. Torres di controllo. - ticinonews : Perde il controllo della moto e cade - messveneto : Un colpo di sonno, perde il controllo dell’auto e si schianta contro un palo della luce -