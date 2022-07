Ok per Jacobs, sarà al via dei 100 metri ai Mondiali (Di mercoledì 13 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Marcell Jacobs ha sciolto la riserva: il bi-campione olimpico di Tokyo sarà al via nei 100 metri del Mondiale di Eugene. L’azzurro sarà in gara nella batteria in programma nella notte tra venerdì e sabato (il via alle 3.50 italiane, le 18.50 statunitensi). La decisione è giunta dopo un colloquio tra Jacobs e il suo allenatore, Paolo Camossi, triangolato poi con la direzione tecnica della Nazionale, anche alla luce dei segnali confortanti arrivati dopo il lavoro svolto a Beaverton, non lontano da Portland, dove Jacobs ha completato il periodo di adattamento pre-Mondiale.Nella serata italiana di oggi (la tarda mattinata americana), lo sprinter raggiungerà la squadra al villaggio atleti, situato proprio di fronte all’Hayward Field, e successivamente si presenterà alla ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 13 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Marcellha sciolto la riserva: il bi-campione olimpico di Tokyoal via nei 100del Mondiale di Eugene. L’azzurroin gara nella batteria in programma nella notte tra venerdì e sabato (il via alle 3.50 italiane, le 18.50 statunitensi). La decisione è giunta dopo un colloquio trae il suo allenatore, Paolo Camossi, triangolato poi con la direzione tecnica della Nazionale, anche alla luce dei segnali confortanti arrivati dopo il lavoro svolto a Beaverton, non lontano da Portland, doveha completato il periodo di adattamento pre-Mondiale.Nella serata italiana di oggi (la tarda mattinata americana), lo sprinter raggiungerà la squadra al villaggio atleti, situato proprio di fronte all’Hayward Field, e successivamente si presenterà alla ...

