Milan, AS: Luis Suarez a un passo, "Vuole giocare in Italia"

AS sgancia la bomba. Il Milan sarebbe ad un passo da Luis Suarez. Il quotidiano spagnolo riporta che i rossoneri avrebbero puntato l'occhio sull'uruguaiano, seguito anche dal Monza. Ma non finisce qui, perché sempre AS riporta anche le dichiarazioni dell'agente dell'ex Barcellona, Marco Kirdemir: "Gli sto presentando alcune offerte, pertanto sono in costante contatto con lui e so che tipo di offerte riceve. Il Fenerbahce lo ha contattato direttamente. Hanno offerto 6 milioni di euro, ma Suarez ha rifiutato. Vuole giocare in Italia. Ci sono due offerte. Uno veniva dal Monza, da 4 milioni di euro. Poiché i diritti d'immagine sono elevati, il suo stipendio aumenterebbe".

