Mara Venier non lo farà mai: la conduttrice spezza il cuore ai fan (Di mercoledì 13 luglio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Mara Venier ha distrutto le speranze dei fan che la volevano in una nuova esperienza tv. La conduttrice ha confessato che non ha intenzione di farlo: ecco di che cosa si tratta. La presentatrice veneta è tornata a fare un punto della situazione ed ha parlate dell’ultima stagione tv che non solo l’ha vista protagonista, Leggi su youmovies (Di mercoledì 13 luglio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha distrutto le speranze dei fan che la volevano in una nuova esperienza tv. Laha confessato che non ha intenzione di farlo: ecco di che cosa si tratta. La presentatrice veneta è tornata a fare un punto della situazione ed ha parlate dell’ultima stagione tv che non solo l’ha vista protagonista,

Pubblicità

ParliamoDiNews : Mara Venier scatenata al concerto di Achille Lauro: la zia d`Italia pazza di lui - - MondoTV241 : Mara Venier dice no ad una eventuale chiamata di Amadeus, il Festival non fa per lei, ecco le sue parole… - infoitcultura : Mara Venier rivela: “Condurre Sanremo? Fossi matta!” - infoitcultura : Mara Venier a cuore aperto: 'È stato tutto troppo bello, condurre il Festival di Sanremo? Fossi matta' - NoemiAddicted : RT @goddessrafferty: che cosa aveva visto mara venier negli occhi di noemi? -