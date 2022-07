Li ricordate a Temptation Island? É successo proprio in queste ultime ore | l’annuncio

Pubblicità

emanueletyrell : se vi ricordate la prima edizione gdr all di temptation island che finì prima in tendenza su twitter era mia -

il Democratico

com'era Francesco qualche anno fa Ecco come è cambiato nel corso del tempo. Francesco Chiofalo, com'era aIsland: quasi irriconoscibile in questo scatto Quella formata d a ...La ragazza partecipò con il suo fidanzato Nicola Panico aIsland. Si infuriò con il compagno per gli atteggiamenti molto intimi che aveva avuto con la giovanissima napoletana Antonella ... Ricordate Andrea Cerioli Sparito dalla tv, il motivo è impensabile Vi ricordate di Giorgio Alfieri Ormai da diversi anni è completamente sparito . Che fine ha fatto Scopriamo di più.Francesco Chiofalo quasi irriconoscibile: com'è cambiato dalla prima volta in tv, nella trasmissione di Canale 5 Temptation Island.