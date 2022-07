Kia XCeed - Prime tracce del restyling | svelati i bozzetti degli esterni

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Tempo diper la Kia, modello di punta della famiglia di segmento C della Casa coreana. La crossover mostra i primi segni di un aggiornamento di metà carriera atteso da tempo, che oltre a uno stile rivisitato introdurrà motorizzazioni più efficienti e una gamma di allestimenti ampliata. Tutti i dettagli verrannoil 18 luglio in occasione della presentazione ufficiale. La forma giusta. Se le sorelle berlina, wagon, per non parlare della ProCeed con carrozzeria da shooting brake, hanno sempre patito la concorrenza di modelli radicati nel mercato europeo,sembra avere invece trovato la formula per fare breccia: è lei, infatti, la best seller tra le Ceed, con consegne intorno alle 45 mila unità annue (fonte Carsalesbase.com) nell'ultimo biennio. L'altezza da terra (di 18,5 cm per la versione ...