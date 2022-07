Juve Pau Torres, primo contatto col Villareal: i dettagli (Di mercoledì 13 luglio 2022) La Juve sta studiando i possibili sostituti in caso di addio di De Ligt: primi contatti con il Villareal per Pau Torres La Juve sta studiando i possibili sostituti in caso di addio di De Ligt: primi contatti con il Villareal per Pau Torres. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il profilo del centrale spagnolo è molto gradito in casa bianconera. Nonostante la valutazione alta potrebbe essere l’uomo giusto per Allegri. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 luglio 2022) Lasta studiando i possibili sostituti in caso di addio di De Ligt: primi contatti con ilper PauLasta studiando i possibili sostituti in caso di addio di De Ligt: primi contatti con ilper Pau. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il profilo del centrale spagnolo è molto gradito in casa bianconera. Nonostante la valutazione alta potrebbe essere l’uomo giusto per Allegri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

