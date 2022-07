"Inverno sicuro", l'Ue chiede di abbassare i termostati in uffici, case e negozi (Di mercoledì 13 luglio 2022) Lo spettro di un Inverno caratterizzato dalla carenza di gas terrorizza l'Europa. Gli ultimi segnali sono preoccupanti, con il gigante russo dell'energia Gazprom che ha fatto sapere che il gasdotto Nord Stream 1 potrebbe non riaprire i flussi come previsto, il 9 agosto. La situazione è in continua evoluzione e si prova a limitare i potenziali danni di uno stop del gas russo verso il Vecchio Continente. Tra le misure previste dal piano dell'Unione europea "Risparmiare gas per un Inverno sicuro" che sarà presentato dalla Commissione il 20 luglio c'è ad esempio l'abbassamento della temperatura nelle case, nei negozi e negli uffici. A riportare alcuni stralci della bozza è Enrico Mentana, durante il Tg La7 di mercoledì 13 luglio. Tra ottobre e marzo, il cosiddetto ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 13 luglio 2022) Lo spettro di uncaratterizzato dalla carenza di gas terrorizza l'Europa. Gli ultimi segnali sono preoccupanti, con il gigante russo dell'energia Gazprom che ha fatto sapere che il gasdotto Nord Stream 1 potrebbe non riaprire i flussi come previsto, il 9 agosto. La situazione è in continua evoluzione e si prova a limitare i potenziali danni di uno stop del gas russo verso il Vecchio Continente. Tra le misure previste dal piano dell'Unione europea "Risparmiare gas per un" che sarà presentato dalla Commissione il 20 luglio c'è ad esempio l'abbassamento della temperatura nelle, neie negli. A riportare alcuni stralci della bozza è Enrico Mentana, durante il Tg La7 di mercoledì 13 luglio. Tra ottobre e marzo, il cosiddetto ...

