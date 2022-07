Firenze | donata agli Uffizi un’Ascensione di Maso da San Friano

(Di mercoledì 13 luglio 2022)Amici del Museo degli, la tavola è riemersa da una collezione privata del nord Italia e poi è stata messa all'asta; era il modello per una pala d'altare per Santa Maria del Carmine, poi distrutta in un incendio L'articolo proviene daPost.

Donata agli Uffizi la tavola raffigurante l'Ascensione di Cristo, modello di Maso da San Friano per una pala d'altare (distrutta nell'incendio del 1771) per Santa Maria del Carmine.Donata dagli Amici degli Uffizi al museo fiorentino la tavola raffigurante l'Ascensione di Cristo, modello di Maso da San Friano per una pala d'altare per Santa Maria del Carmine. (ANSA) ...