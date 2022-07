Fiamme nella notte in un capannone abbandonato a Garbagnate

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) – Un vasto incendio è divampato la scorsaall’interno di un, comune alle porte di Milano. L’allarme è scattato intorno alle 2.30. Sul posto sono intervenute 11 squadre con circa 30 vigili del fuoco del comando di Milano. Lesi sono sviluppate in un area di circa 2000 metri quadri, attaccando subito la pantura a parete dell’immobile e i rifiuti presenti nell’area. Parte della copertura delha ceduto ed è crollata al suolo. Il fabbricato viene utilizzato come riparo da persone senza fissa dimora e i pompieri stanno verificando la presenza di eventuali persone coinvolte. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso, con tre squadre di vigili del fuoco che stanno lavorando per domare gli ...