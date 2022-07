Covid, da oggi anche in Abruzzo Hub aperti per vaccino quarta dose over 60 e immunodepressi (Di mercoledì 13 luglio 2022) L'Aquila - Con la pubblicazione (ieri pomeriggio) sulla Gazzetta Ufficiale della determina AIFA che amplia la platea dei destinatari della quarta dose del vaccino anti Covid 19, da questa mattina le somministrazioni sono disponibili su tutto il territorio regionale. Lo comunica l’Assessorato alla Sanità. La quarta dose è riservata agli over 60 che abbiano ricevuto la terza dose da almeno 120 giorni; a coloro che siano guariti dall’infezione da almeno 120 giorni; a tutti gli over 12 immunocompromessi per le patologie contenute nella specifica tabella ministeriale. Ogni Asl appronterà il proprio modello organizzativo e pubblicherà sul proprio sito orari di apertura e indirizzi degli hub attivi. L’accesso sarà libero e senza necessità di ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 13 luglio 2022) L'Aquila - Con la pubblicazione (ieri pomeriggio) sulla Gazzetta Ufficiale della determina AIFA che amplia la platea dei destinatari delladelanti19, da questa mattina le somministrazioni sono disponibili su tutto il territorio regionale. Lo comunica l’Assessorato alla Sanità. Laè riservata agli60 che abbiano ricevuto la terzada almeno 120 giorni; a coloro che siano guariti dall’infezione da almeno 120 giorni; a tutti gli12 immunocompromessi per le patologie contenute nella specifica tabella ministeriale. Ogni Asl appronterà il proprio modello organizzativo e pubblicherà sul proprio sito orari di apertura e indirizzi degli hub attivi. L’accesso sarà libero e senza necessità di ...

