Choc a Stoccarda | due ristoratori italiani trovati senza vita | uno è del Salernitano

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaggiano (Sa) – Dolore e sgomento nella cittadina salernitana di Caggiano, luogo di nascita di Rosario Lamattina, imprenditore 53enne, trovatoin un seminterrato di un ristorante, il Valle, a. Con lui un altro cadavere, quello di Gianni Valle, pontino coetaneo. Al ritrovamento, i due presentavano profonde ferite da taglio e, a quanto pare, sarebbero statiin una stanza chiusa dall’interno. Storia tutta da ricostruire e la polizia tedesca non sta escludendo alcuna pista. Propendono le ipotesi della lite finita male o dell’omicidio-suicidio. Si attende l’esito dell’autopsia, prevista per oggi, dopo il riconoscimento della salma ad opera dei parenti di Lamattina che hanno raggiunto la Germania immediatamente. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Lutto a Caggiano : un 53enne originario del comune del salernitano, ma che da anni viveva a, in Germania, è stato trovato morto, insieme al suo socio, nel ristorante estero che gestiva. Gli accertamenti I due uomini sono stati trovati senza vita e con ferite da armi da taglio nel ...E' un raccontoe drammatico quello dell'ex tennista Jelena Dokic. La 39enne croata, attraverso i social, ha ... Diretta/ Berrettini Murray (risultato finale 2 - 1): Matteo vince l'Atp2022!... Lutto a Caggiano per la morte di Rosario Lamattina, ucciso nel suo ristorante a Stoccarda L'autorità giudiziaria locale, per far luce sulla vicenda, ha disposto l'autopsia sui due cadaveri. Una delle vittime, Rosario Lamattina (nella foto), è originario di Caggiano, proprietario insieme al ...L’uomo, 53 anni, è stato trovato morto nel suo ristorante lo scorso lunedì, 11 luglio, insieme al suo socio, Gianni Valle ...