Borsa | Milano chiude in flessione dello 0 | 93%

Ladichiude in negativo ma riesce a contenere il calo, così come tutte le Piazze europee, dopo un primo momento di sbandamento per il balzo dell'inflazione negli Stati Uniti. Il Ftse Mib ...Le Borse europee riducono ancora la flessione nel finale di seduta.cede lo 0,7%, Francoforte l'1,03%, Parigi lo 0,55% e Londra lo 0,41%. I listini sembrano dunque aver digerito in parte lo choc del balzo dell'inflazione negli Stati Uniti mentre gli analisti si ...Nuovo tonfo per Saipem (-43%) con chiusura asta diritti (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 lug - L'inflazione americana alle stelle, con il dato sui prezzi al consumo di giugno balzato al ...La Borsa di Milano chiude in negativo ma riesce a contenere il calo, così come tutte le Piazze europee, dopo un primo momento di sbandamento per il balzo dell'inflazione negli Stati Uniti. Il Ftse Mib ...