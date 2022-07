ATP Bastad 2022 | Francisco Cerundolo sorprende Ruud | Schwartzman spegne il sogno di Ymer

(Di mercoledì 13 luglio 2022) La parte alta del tabellone divede i suoi partecipanti ai quarti di finale. Sulla terra rossa svedese si sono materializzate alcune sorprese, come ad esempio la perdita del suo principale interprete, Casper. La prima testa di serie del tabellone si fare dall’argentino, che ha la meglio dopo una battaglia di oltre due ore e mezza, equilibrata e decisa esclusivamente da alcuni dettagli nel finale. Per il sudamericano ci sarà il russo Aslan Karatsev, che torna a vincere due partite in fila dagli Australian Open di gennaio. Successo meritato con il francese Hugo Gaston, in una sfida complicatasi oltremodo quando ha perso il servizio nell’ottavo gioco del secondo set quando sembrava avviato facilmente verso il successo. Invece, nel lungo game successivo, ha la ...

Pubblicità

OA_Sport : A Bastad la prima testa di serie Casper Ruud viene sconfitta da Francisco Cerundolo - sportface2016 : #ATPBastad | Programma, orari e ordine di gioco giovedì 14 luglio: in campo anche #Rublev e #Thiem - zanghif03 : Era terminato contro Federico Coria in finale il percorso vittorioso di #Ruud dello scorso anno a Bastad, e termina… - livetennisit : ATP 250 Bastad: I risultati con il dettaglio del Day 3 (LIVE) - RassegnaZampa : #Tennis Sonego, rimonta sfumata con Karatsev. Fuori anche Fognini -

... ha ufficializzato la sua presenza al torneo250 di Ulmago. Una sfida a Sinner e Alcaraz. Con i ... dopo la seconda eliminazione dal torneo di, in Svezia, non sono mancati gli sfottò sui ...... il circuito maschile si sposterà sotto i tetti con leFinals di Torino sullo sfondo. Tra gli ... Proprio adopo più di dodici mesi il talento austriaco ha rotto il digiuno di vittorie nel ...La parte alta del tabellone di Bastad vede i suoi partecipanti ai quarti di finale. Sulla terra rossa svedese si sono materializzate alcune sorprese, come ad esempio la perdita del suo principale ...Il tennista torinese, sceso al n.63, perde in tre set dal russo Aslan Karatsev. Più tardi tocca a Fognini Giornata amara per Lorenzo Sonego che incappa in una partita a fasi alterne, sintetizzata in m ...