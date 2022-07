Antico Tiro a Volo | Di Giuseppe vola nel MD

(Di mercoledì 13 luglio 2022) La tennista romana: "Questo circolo è nel mio cuore". Impresa Turati (Bianca): battuta l'australiana Hon. Spettatore d'eccezione in tribuna Matteo Berrettini: "Sto bene, sono pronto per Gstaad"

Gradita sorpresa al Circoloa Volo di Roma. Matteo Berrettini si è presentato per assistere ad alcuni incontri dell'ATV Tennis Open, torneo ITF $60.000+H femminile in corso sui campi in terra rossa del circolo ...La romana classe 1991 conquista così un posto nel tabellone principale del torneo ITF $60.000+H ospitato dal Circoloa Volo. Di Giuseppe qualificata " Stanca e soddisfatta l'atleta ...Il romano ha fatto visita al Circolo Antico Tiro al Volo di Roma e ha annunciato la sua presenza allo Swiss Open di Gstaad ...Nella seconda giornata di torneo si sono conclusi i match di qualificazione; Bianca Turati firma l'impresa all'esordio nel main draw ...