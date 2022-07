Wta Losanna 2022: Garcia domina Paolini in due set e avanza al secondo turno (Di martedì 12 luglio 2022) Jasmine Paolini esce subito di scena dal Wta di Losanna 2022. L’azzurra è stata sconfitta in due set dalla numero 48 al mondo Caroline Garcia (6-3 6-3), che agli ottavi affronterà la vincente tra Jeanjean e Maria. Prestazione solida da parte della francese, che conquista la vittoria numero 18 in stagione. PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI LA PARTITA – Subito inizio in salita per Paolini che, dopo essersi vista annullare una palla break nel primo game, perde il servizio nel secondo gioco ritrovandosi subito sotto 3-0. L’azzurra si sblocca nel quarto game (3-1), ma la francese è brava a non rischiare niente e mantenere il break di vantaggio, chiudendo il set alla seconda occasione sul 6-3. E’ ancora della toscana la prima occasione di break nel quarto game del ... Leggi su sportface (Di martedì 12 luglio 2022) Jasmineesce subito di scena dal Wta di. L’azzurra è stata sconfitta in due set dalla numero 48 al mondo Caroline(6-3 6-3), che agli ottavi affronterà la vincente tra Jeanjean e Maria. Prestazione solida da parte della francese, che conquista la vittoria numero 18 in stagione. PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI LA PARTITA – Subito inizio in salita perche, dopo essersi vista annullare una palla break nel primo game, perde il servizio nelgioco ritrovandosi subito sotto 3-0. L’azzurra si sblocca nel quarto game (3-1), ma la francese è brava a non rischiare niente e mantenere il break di vantaggio, chiudendo il set alla seconda occasione sul 6-3. E’ ancora della toscana la prima occasione di break nel quarto game del ...

