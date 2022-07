Sport in tv oggi (martedì 12 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di martedì 12 luglio 2022) Ancora una giornata di buon livello per quanto riguarda lo Sport in giro per il mondo. In particolare, ritorna il Tour de France con la decima tappa, una di quelle che alla brevità unisce il lato interessante. In campo vari italiani nei tornei di tennis che si stanno dipanando lungo la settimana, ma è anche tempo di tanti Europei giovanili, due nel volley e uno nel basket. Nel calcio tempo di Europei femminili, quelli veri, mentre dall’altra parte del mondo, nell’Alabama, proseguono i World Games. E per quanto riguarda il baseball continua la Haarlem Week. Di seguito l’intero palinsesto della giornata Sportiva odierna. Sport IN TV oggi (martedì 12 luglio): orari E programma 11:00 TENNIS ATP 250 Bastad – Diretta tv su SuperTennis e ... Leggi su oasport (Di martedì 12 luglio 2022) Ancora una giornata di buon livello per quanto riguarda loin giro per il mondo. In particolare, ritorna il Tour de France con la decima tappa, una di quelle che alla brevità unisce il lato interessante. In campo vari italiani nei tornei di tennis che si stanno dipanando lungo la settimana, ma è anche tempo di tanti Europei giovanili, due nel volley e uno nel basket. Nel calcio tempo di Europei femminili, quelli veri, mentre dall’altra parte del mondo, nell’Alabama, proseguono i World Games. E per quanto riguarda il baseball continua la Haarlem Week. Di seguito l’intero palinsesto della giornataiva odierna.IN TV12):11:00 TENNIS ATP 250 Bastad – Diretta tv su SuperTennis e ...

Pubblicità

AzzurreFIGC : ??????????'?? ???????? 2022 Le 11 #Azzurre ?? scelte dalla Ct Milena #Bertolini per ???? #Francia ?? ???? #Italia ?? Oggi, ore 2… - Agenzia_Ansa : 'Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa,… - Agenzia_Ansa : 40 anni fa la vittoria degli Azzurri al Mundial '82. Cinzia Bearzot: 'Mio padre ct, colto e testardo. Non amava la… - DomenicoMazzil5 : RT @Agenzia_Ansa: 'Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è… - leodiby : Prime pagine dei giornali di oggi 12 Luglio 2022 ?? Tuttosport - 'Juve, ti ho scelto per vincere' Corriere dello S… -