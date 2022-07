Sette funzioni svelate con l’aggiornamento iOS 16 dopo la beta pubblica (Di martedì 12 luglio 2022) Mancano ancora due mesi abbondanti al rilascio dell’aggiornamento iOS 16, ma in queste ore è stato fatto uno step importante attraverso la distribuzione della beta pubblica riguardante il pacchetto software in questione. Rispetto al nostro ultimo articolo a tema, infatti, sono emerse alcune funzioni sulle quali occorre riflettere oggi 12 luglio. Proviamo a fare il punto della situazione, in modo che tutti possano essere allineati al lavoro portato avanti dal produttore americano, se non altro perché in vista dell’appuntamento di Settembre si sta muovendo qualcosa in casa Apple. Riscontri utili per tutti con l’aggiornamento iOS 16 dopo la beta pubblica di questo martedì Quali sono gli elementi sui quali dobbiamo concentrarci oggi, ... Leggi su optimagazine (Di martedì 12 luglio 2022) Mancano ancora due mesi abbondanti al rilascio deliOS 16, ma in queste ore è stato fatto uno step importante attraverso la distribuzione dellariguardante il pacchetto software in questione. Rispetto al nostro ultimo articolo a tema, infatti, sono emerse alcunesulle quali occorre riflettere oggi 12 luglio. Proviamo a fare il punto della situazione, in modo che tutti possano essere allineati al lavoro portato avanti dal produttore americano, se non altro perché in vista dell’appuntamento dimbre si sta muovendo qualcosa in casa Apple. Riscontri utili per tutti coniOS 16ladi questo martedì Quali sono gli elementi sui quali dobbiamo concentrarci oggi, ...

Pubblicità

ledaefrati : RT @FraLauricella: ???#film oggi in #TV?? #cinema in PRIMA SERATA 21,09 TwentySeven27 Basta che funzioni di Woody Allen con Larry David, Pat… - FraLauricella : RT @FraLauricella: ???#film oggi in #TV?? #cinema in PRIMA SERATA 21,09 TwentySeven27 Basta che funzioni di Woody Allen con Larry David, Pat… - FraLauricella : ???#film oggi in #TV?? #cinema in PRIMA SERATA 21,09 TwentySeven27 Basta che funzioni di Woody Allen con Larry David… -