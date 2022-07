Sacchi: “Il Milan lotterà per lo scudetto, ma ad una condizione” (Di martedì 12 luglio 2022) Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, ha rilasciato un' intervista in esclusiva a La Gazzetta dello Sport. Queste le parole sulla lotta scudetto Leggi su pianetamilan (Di martedì 12 luglio 2022) Arrigo, ex allenatore del, ha rilasciato un' intervista in esclusiva a La Gazzetta dello Sport. Queste le parole sulla lotta

Pubblicità

Gianniantonazz1 : @Aldito11 Quel Milan vinse malgrado Sacchi. Dopo fece schifo dappertutto. - PianetaMilan : #Sacchi: “#Scudetto, #Inter avanti. Il #Milan ha delle lacune da colmare” @Gazzetta_it #SerieA #ACMilan #Milan… - Zebrone5 : @Aldito11 Sacchi è un mitomane ed egocentrico. La rivoluzione del suo Milan fu fisica e atletica, a zona ci giocava… - Rocha496 : @Aldito11 #Sacchi è colui che arrivato al Milan voleva far fuori #Baresi per #Signorini, Tassotti per Mussi e Donad… - Guisaltato : @scvgliaa @neroazzurri6 Il Milan di Sacchi, il Barcelona di Guardiola e l'Inter che arrivava 4 davanti al Milan -