Roma, offerta dall'Inghilterra per Afen-Gyan (Di martedì 12 luglio 2022) Il Crystal Palace è interessato a Felix Afena Gyan ed è pronto a investire 10-12 milioni di euro per la punta ghanese. Potrebbe... Leggi su calciomercato (Di martedì 12 luglio 2022) Il Crystal Palace è interessato a Felixed è pronto a investire 10-12 milioni di euro per la punta ghanese. Potrebbe...

Pubblicità

Gazzetta_it : #Juve, nuova offerta per #Zaniolo: 50 milioni alla Roma e contratto top per Nicolò - Solano_56 : #Solbakken-#Roma: nei prossimi giorni l'agente del giocatore (Anders Carlsson) incontrerà la dirigenza del #Bodo pe… - sportli26181512 : Roma, offerta dall'Inghilterra per Afen-Gyan: Il Crystal Palace è interessato a Felix Afena Gyan ed è pronto a inve… - infernrossonero : RT @11calciomercato: Nessuna offerta della #Juventus e del #Milan per #Zaniolo #calciomercato #Roma - DajeRoma12 : @dariopelle3 Non è un problema, se va via lo fa alle condizioni della Roma, ha altri due anni di contratto e da set… -