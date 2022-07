Prodotti scaduti o deteriorati in frigo, i Supereroi anti-spreco (Di martedì 12 luglio 2022) In Italia nel 2022 è stato registrato uno spreco alimentare pari a 30,95 Kg di cibo a persona, un dato disarmante e in netta crescita, che non può essere più ignorato. Ogni giorno tantissimi Prodotti alimentari vengono sprecati perché lasciati scadere, deteriorare in frigo o conservati in maniera scorretta. Solo nell’ultimo anno in Italia è stato registrato un aumento degli sprechi alimentari del 15% rispetto al 2021. Tra i cibi più sprecati, secondo l’infografica “I Supereroi anti-spreco” di Bennet, ci sono la frutta fresca, i tuberi, il pane e le verdure. L'infografica propone anche l’identikit dello sprecone, che acquista più del necessario e getta via gli avanzi invece di conservarli correttamente (solo in Italia, ogni persona spreca circa 595,3 ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 12 luglio 2022) In Italia nel 2022 è stato registrato unoalimentare pari a 30,95 Kg di cibo a persona, un dato disarmante e in netta crescita, che non può essere più ignorato. Ogni giorno tssimialimentari vengono sprecati perché lasciati scadere, deteriorare ino conservati in maniera scorretta. Solo nell’ultimo anno in Italia è stato registrato un aumento degli sprechi alimentari del 15% rispetto al 2021. Tra i cibi più sprecati, secondo l’infografica “I” di Bennet, ci sono la frutta fresca, i tuberi, il pane e le verdure. L'infografica propone anche l’identikit dellone, che acquista più del necessario e getta via gli avanzi invece di conservarli correttamente (solo in Italia, ogni persona spreca circa 595,3 ...

Pubblicità

ciaccio79 : @ilreissimo Ho risposto dipende ma@sono più propenso al SI. Il dipende era x il tipo di prodotto e soprattutto dall… - RenatoLuongo2 : @piersileri questo non è un medico e non gliene frega nulla della salute degli italiani! questo è mellifluo un piaz… - Nonha_stata : @MisssFreedom @avantibionda Ma figurati, le canne se le fanno cani e porci, nemmeno in questo sei originale. Person… - miridesant : #quartadose con i vaccini prodotti più di anno fa e scaduti da mesi? #Covid #Omicron5 - Luigi69736119 : @BaglioniLaura @kurz23 @elenabonetti Non è che tua figlia te portava i prodotti scaduti e te li sei magnati? Ma che… -