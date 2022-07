Padellaro: «Non credo a un Draghi-bis. La Meloni potrebbe arginare l’uomo solo al comando» (Di martedì 12 luglio 2022) Aria di crisi, elezioni anticipate, il suicidio politico di Di Maio, il cul de sac di Conte. E il ruolo di Giorgia Meloni, capo del primo partito italiano, stando ai sondaggi. Oggi unica voce all’opposizione. In una lunga intervista a Libero Antonio Padellaro tira le somme delle fibrillazioni di queste ore. E vede nella leader di Fratelli d’Italia un possibile argine alla deriva dell’uomo solo al comando. Rappresentato da un eventuale Draghi bis. “Draghi-Conte è lo scontro di due debolezze” Dallo scontro Draghi-Conte non esce nessun vincitore. “È stato lo scontro tra due forti debolezze”, dice il giornalista e scrittore. “E tuttora c’è il rischio che la situazione sfugga al controllo di entrambi. E si arrivi a una crisi che nessuno dei due vuole. La ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 12 luglio 2022) Aria di crisi, elezioni anticipate, il suicidio politico di Di Maio, il cul de sac di Conte. E il ruolo di Giorgia, capo del primo partito italiano, stando ai sondaggi. Oggi unica voce all’opposizione. In una lunga intervista a Libero Antoniotira le somme delle fibrillazioni di queste ore. E vede nella leader di Fratelli d’Italia un possibile argine alla deriva delal. Rappresentato da un eventualebis. “-Conte è lo scontro di due debolezze” Dallo scontro-Conte non esce nessun vincitore. “È stato lo scontro tra due forti debolezze”, dice il giornalista e scrittore. “E tuttora c’è il rischio che la situazione sfugga al controllo di entrambi. E si arrivi a una crisi che nessuno dei due vuole. La ...

