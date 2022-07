Nettuno, al via l’assunzione di agenti di Polizia Locale per la stagione estiva (Di martedì 12 luglio 2022) Nettuno – E’ stato approvato il Bilancio di previsione dal Commissario Straordinario Bruno Strati e dal Sub Commissario Gerardo Infantino. Con il via libera al documento economico saranno attivate tempestivamente le procedure per l’assunzione di otto agenti di Polizia Locale per la stagione estiva e per l’affidamento del servizio salvamento sulle spiagge libere. Nell’immediato verrà, inoltre, implementato il servizio di pulizia degli arenili liberi del litorale che già oggi è stato interessato da un intervento straordinario per il ripristino del decoro. “Il potenziamento del Corpo di Polizia Locale con otto unità stagionali – dichiara il Commissario Strati – permetterà di organizzare il servizio in modo da garantire il ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 12 luglio 2022)– E’ stato approvato il Bilancio di previsione dal Commissario Straordinario Bruno Strati e dal Sub Commissario Gerardo Infantino. Con il via libera al documento economico saranno attivate tempmente le procedure perdi ottodiper lae per l’affidamento del servizio salvamento sulle spiagge libere. Nell’immediato verrà, inoltre, implementato il servizio di pulizia degli arenili liberi del litorale che già oggi è stato interessato da un intervento straordinario per il ripristino del decoro. “Il potenziamento del Corpo dicon otto unità stagionali – dichiara il Commissario Strati – permetterà di organizzare il servizio in modo da garantire il ...

Pubblicità

OltreleColonne : Roberto Casalino porterà al Teatro Spazio Vitale di Nettuno il concerto evento 'Il Fabbricante di Ricordi Live'… - oknosureddit : Una piccola modifica all'orbita di Nettuno può portare alla distruzione del Sistema solare - ilClandestinoTW : Al via la 5° Edizione del Nettuno Music Lab al Kinsale: ecco le band in gara - ilClandestinoTW : Musica alta e suolo pubblico: la Polizia locale di Nettuno in via Cattaneo - PelliccioneP : nettuno greco romano statua bolognese salerno -