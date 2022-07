Mara Venier, la zia d’Italia spiega perchè non condurrebbe “Sanremo”: “Fossi matta” (Di martedì 12 luglio 2022) Dopo un esordio in qualità di attrice, Mara Venier, classe 1950, ha debuttato come conduttrice televisiva alla fine degli anni ottanta, raggiungendo il successo negli anni novanta con la conduzione del contenitore di Rai 1 Domenica In, che ha presentato per tredici stagioni. Il continuato successo del programma le è valso il soprannome di Signora della domenica e Zia Mara. In questi giorni, la noto conduttrice Tv si è raccontata sulle pagine di Sorrisi, tv e canzoni, dove ha parlato di diversi argomenti: dal suo ritorno in onda con lo storico programma Rai della domenica a partire da settembre fino al Festival di Sanremo. (Continua dopo la foto) Mara Venier, la conduttrice spiega perchè non presenterebbe “Sanremo”: ... Leggi su tvzap (Di martedì 12 luglio 2022) Dopo un esordio in qualità di attrice,, classe 1950, ha debuttato come conduttrice televisiva alla fine degli anni ottanta, raggiungendo il successo negli anni novanta con la conduzione del contenitore di Rai 1 Domenica In, che ha presentato per tredici stagioni. Il continuato successo del programma le è valso il soprannome di Signora della domenica e Zia. In questi giorni, la noto conduttrice Tv si è raccontata sulle pagine di Sorrisi, tv e canzoni, dove ha parlato di diversi argomenti: dal suo ritorno in onda con lo storico programma Rai della domenica a partire da settembre fino al Festival di. (Continua dopo la foto), la conduttricenon presenterebbe “”: ...

