Lino Banfi: "Malati col Covid? Io e la mia Lucia stiamo benissimo" (Di martedì 12 luglio 2022) Una balla. Su diverse testate in queste ore è comparsa la notizia su Lino Banfi e la moglie Lucia Malati a causa del Covid. È stato lo stesso attore a spiegare come stanno davvero le cose. In un video diffuso da Calogero Vignera del fan club "Noi che amiamo Lino Banfi", il comico precisa: "Il Covid lo abbiamo avuto, ma è già più che superato, stiamo bene e adesso ci prepariamo per goderci le vacanze". Insomma nessun allarmismo, Lino e la sua Lucia stanno benone.

