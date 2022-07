La tregua è finita | torna il caldo africano | si toccheranno i 39 gradi | Le città più bollenti

(Di martedì 12 luglio 2022) Gli ultimi giorni hanno fatto respirare il Paese dopo l’intensa ondata dicominciata alla fine di giugno e terminata a metà della scorsa settimana. Caronte ha fatto davvero boccheggiare l’Italia, con temperature che hanno raggiunto valori superiori anche di 8/10rispetto alle medie del periodo e che hanno scatenato anche una pesante siccità. Per fortuna da giovedì scorso è arrivata una massa d’aria fredda dal Nord che è rapidamente scesa verso il nostro Paese, portando una piacevole frescura e un notevole abbassamento delle temperature. Ma come avevano già ampiamente previsto i meteorologi, si è trattato di una situazione temporanea. Possiamo già dire addio a temporali e venti freschi (anche molto forti): già da domani, mercoledì 13 luglio, le colonnine di mercurio torneranno a salire in tutta Italia a causa dell’alta ...

Pubblicità

fanpage : Preparatevi, la tregua dal forte caldo è finita. Il termometro nelle prossime ore tornerà a salire, fino a toccare… - Cosenza2punto0 : Gm-eteo: “Tregua finita. Le temperature tornano a salire”. Le previsioni dei prossimi giorni:… - nonlosoioboh : Meteo: “La tregua dal caldo è finita” Tregua? Era iniziata? - Frankf1842 : RT @fanpage: Preparatevi, la tregua dal forte caldo è finita. Il termometro nelle prossime ore tornerà a salire, fino a toccare i 40 gradi… - palermomaniait : Previsioni Meteo: tregua finita, nuova ondata di caldo in arrivo sull'Italia - -

Liveunict | Magazine sull'Università di Catania

Leggi anche > Meteo, laal caldo non durerà a lungo: a metà luglio arriva Lucifero Nella ... Ma non èqui. Gli esperti del Met Office , infatti, si aspettano che la situazione vada ...... in quei giorni vengono cancellati in nome del diritto alla spensieratezza, unadai cattivi ... Anche 40 anni fa, prima di andare tutti nel pallone, c'erano molti mugugni sulla Nazionalea ... Meteo Sicilia, tregua finita: in arrivo la più potente ondata di caldo dell’estate La tregua dal caldo è già finita e l’Italia si prepara a vivere una settimana bollente, forse la più calda dall’inizio dell’estate. Arriva ...Temperature con poche variazioni al Sud, in crescita invece nel resto d’Italia, con picchi anche di 34-35 gradi Le previsioni meteo per martedì 12 luglio. Al mattino prevalenza di tempo soleggiato al ...