“Ilary? Non è Francesco” Simona Ventura non si nasconde | dopo la separazione dice la sua

Simona Ventura su Ilary Blasi e Francesco Totti. La separazione tra la popolare conduttrice e l'ex capitano della Roma è il gossip del momento. In realtà già qualche tempo fa si era vociferato di una crisi tra i due. Il nome spuntato fuori era quello di Noemi Bocchi e non è un caso che ora si dica che lui viva proprio con quest'ultima da due mesi. Anche per Ilary Blasi esce fuori un nome, quello dell'ex Amici Alessio La Padula col quale c'è stato uno scambio di like sui social e forse qualcos'altro. In ogni caso, nelle ultime ore a far discutere sono state alcune dichiarazioni di Simona Ventura proprio su quella che fino a ieri era una delle coppie più famose d'Italia e non solo. Oggi la conduttrice dice di essere "dispiaciuta" per ...

FBiasin : Ilary #Blasi: 'Dopo vent'anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percor… - Agenzia_Ansa : 'Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa,… - __sonosara : per me l’aereo lo ha guidato Francesco mentre Ilary e i bimbi riposavano. basta questo gioco non mi piace più - atteo_francesca : dopo la separazione di Ilary e Totti state certi che non crederò più nell’amore #tottiblasi - bimbadireid : RT @omamma13: #totti #ilaryblasi Cara Maria, a me non interessa nulla di quello che stai facendo, tu ora inviti ilary e Totti a c’è posta… -