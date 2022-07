Ilary e Totti si separano | ecco le coppie su cui gli utenti ora ripongono le speranze

Leggi su funweek

(Di martedì 12 luglio 2022) Attraverso un doppio comunicato Ansa,Blasi e Francescohanno reso ufficiale la loro separazione. Il web in pochi minuti si è riempito di commenti sulla notizia che in tanti avrebbero preferito non ricevere. LEGGI ANCHE: — Chanelsparisce da TikTok? Cosa è successo poco prima dell’annuncio di separazione traBlasi eOra che una dellepiù consolidate del panorama italiano si sta dicendo addio, i fan cercano in altri legami lein cui porre le propriedi vero e indissolubile amore. Tra questi ci sono sicuramente Chiara Ferragni e Fedez, ma sono numerose anche leoltreoceano da cui trarre ispirazione: Meryl Streep e suo marito Don Gummer (insieme dal 1988), Christopher ...