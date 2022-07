Governo: Draghi, 'non c'è senza M5S né ci sarà un Draghi 2' (Di martedì 12 luglio 2022) Roma, 12 lug. (Adnkronos) - Tornare in Parlamento per una verifica se il M5s non parteciperà al voto in Senato? "Primo: lo chieda al presidente Mattarella. Secondo: ho già detto che per me non c'è un Governo senza 5 stelle. Terzo: ho già detto che non c'è un Governo Draghi. Questa situazione di fibrillazione il Governo l'ha affrontata abbastanza bene, continua a lavorare". Così Mario Draghi in conferenza stampa. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) Roma, 12 lug. (Adnkronos) - Tornare in Parlamento per una verifica se il M5s non parteciperà al voto in Senato? "Primo: lo chieda al presidente Mattarella. Secondo: ho già detto che per me non c'è un5 stelle. Terzo: ho già detto che non c'è un. Questa situazione di fibrillazione ill'ha affrontata abbastanza bene, continua a lavorare". Così Marioin conferenza stampa.

