F1 | giudice brasiliano apre un’indagine sulle frasi razziste di Piquet a Hamilton

Leggi su sportface

(Di martedì 12 luglio 2022) Unha ordinato l’apertura diin merito alle presuntee omofobe da parte dell’ex pilota di Formula 1 Nelsonnei confronti di Lewis. Le accuse sono state presentate da quattro gruppi per i diritti umani, che chiedono una multa di 10 milioni di real brasiliani (circa 1,86 milioni di dollari) per il tre volte campione del mondo, che avrebbe causato danni morali alla comunità di colore e alle persone Lgbtq.avrà 15 giorni di tempo per esporre il suo caso alFelipe Costa da Fonseca Gomes del tribunale federale. Sotto accusa sono in particolare i commenti diin portoghese in merito ad un incidente tra il sette volte campione ...