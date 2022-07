Comune di Napoli: pubblicati 110 avvisi per tirocini destinati ai giovani (Di martedì 12 luglio 2022) Comune di Napoli: pubblicati gli avvisi per 110 tirocini rivolti a giovani dai 18 ai 35 anni con disabilità e particolarmente svantaggiati. Sono stati pubblicati sul portale “Clic lavoro Campania” all’indirizzo www.cliclavoro.lavorocampania.it gli avvisi per candidarsi a 110 tirocini extracurriculari rivolti a giovani dai 18 ai 35 anni con disabilità e particolarmente svantaggiati che il Leggi su 2anews (Di martedì 12 luglio 2022)digliper 110rivolti adai 18 ai 35 anni con disabilità e particolarmente svantaggiati. Sono statisul portale “Clic lavoro Campania” all’indirizzo www.cliclavoro.lavorocampania.it gliper candidarsi a 110extracurriculari rivolti adai 18 ai 35 anni con disabilità e particolarmente svantaggiati che il

Pubblicità

NapoliOpen : News #Napoli @OpenNapoli: 'Divieto, per garantire la massima efficienza dei servizi di ordine e sicurezza pubblica,… - cronachecampane : Napoli, pubblicati 110 avvisi tirocini al comune con garanzia giovani #110avvisitirocini #comune #garanziagiovani - Armando70296762 : @Sery69 Inoltre il Napoli per 'colpa del comune perde 15 milioni l'anno' se comprassi il Maradona (30M facendo un r… - ComuneNapoli : Pubblicati all'indirizzo - OreficeMimmo : @DiegoDeLucaTwit Molto più dignitosa la scelta di Insigne, differenza di ingaggio abissale (Toronto - Napoli Vs al… -