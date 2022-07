Battiti Live 2022, scaletta seconda puntata (Di martedì 12 luglio 2022) Martedì 12 luglio 2022, dalle 21:20, su Italia 1 va in onda la seconda puntata di Battiti Live, la kermesse musicale estiva organizzata ogni anno da Radio Norba e Radio Norba Tv, che Mediaset manda in onda a Livello nazionale dopo che le puntate sono trasmesse dalle due emittenti radiofoniche e televisive. Alla conduzione di questa edizione, ritroviamo la coppia formata da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, mentre Mariasole Pollio ha il compito di raccogliere a caldo l’emozione del pubblico presente nelle piazze. Il programma, anche in questa edizione ospita dal vivo gli artisti più noti della musica nazionale e internazionale, che canteranno le loro hit nella cornice degli splendidi panorami pugliesi: si alterneranno infatti sui palchi di Bari, Gallipoli e Trani. Gli artisti sono ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 12 luglio 2022) Martedì 12 luglio, dalle 21:20, su Italia 1 va in onda ladi, la kermesse musicale estiva organizzata ogni anno da Radio Norba e Radio Norba Tv, che Mediaset manda in onda allo nazionale dopo che le puntate sono trasmesse dalle due emittenti radiofoniche e televisive. Alla conduzione di questa edizione, ritroviamo la coppia formata da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, mentre Mariasole Pollio ha il compito di raccogliere a caldo l’emozione del pubblico presente nelle piazze. Il programma, anche in questa edizione ospita dal vivo gli artisti più noti della musica nazionale e internazionale, che canteranno le loro hit nella cornice degli splendidi panorami pugliesi: si alterneranno infatti sui palchi di Bari, Gallipoli e Trani. Gli artisti sono ...

Pubblicità

zazoomblog : GUIDA TV 12 LUGLIO 2022: MARTEDÌ TRA LA CANZONE DELLA VITA BATTITI LIVE IN ONDA - #GUIDA #LUGLIO #2022: #MARTEDÌ - rcamaIow : Comunità’s battiti infuocati summer festival live - Maria38487675 : RT @Grace_84deluca: Battiti live' Nel cuore della musica'?? Prontissimi e carichissimi per un'altra puntata scoppiettante ed emozionante sta… - bubinoblog : GUIDA TV 12 LUGLIO 2022: MARTEDÌ TRA LA CANZONE DELLA VITA, BATTITI LIVE, IN ONDA - Ylenia37541493 : RT @Grace_84deluca: Battiti live' Nel cuore della musica'?? Prontissimi e carichissimi per un'altra puntata scoppiettante ed emozionante sta… -