Antonino Spinalbese, l’amore per la figlia in una dedica per il primo compleanno (Di martedì 12 luglio 2022) Antonino Spinalbese ha aspettato la mezzanotte per fare gli auguri alla sua piccola Luna che oggi compie un anno Un legame indissolubile, quello tra i genitori e i figli. Ed è proprio il legame splendido di Antonino Spinalbese e Luna a far parlare ed emozionare i fan. Antonino Spinalbese, innamorato pazzo della figlia Luna Marì, ha aspettato lo scoccare della mezzanotte per fare gli auguri alla sua Luna che oggi compie un anno. La piccola è frutto dell’amore, ormai svanito, tra lui e Belen Rodriguez. Non si sa ancora come i due genitori decideranno di festeggiarla, se insieme o separati, ma intanto c’è la dedica impressa sulla pagina Instagram del suo papà. “Sei tu…lei” scrive l’ex hairstylist sotto la foto che ritrae la ... Leggi su 361magazine (Di martedì 12 luglio 2022)ha aspettato la mezzanotte per fare gli auguri alla sua piccola Luna che oggi compie un anno Un legame indissolubile, quello tra i genitori e i figli. Ed è proprio il legame splendido die Luna a far parlare ed emozionare i fan., innamorato pazzo dellaLuna Marì, ha aspettato lo scoccare della mezzanotte per fare gli auguri alla sua Luna che oggi compie un anno. La piccola è frutto del, ormai svanito, tra lui e Belen Rodriguez. Non si sa ancora come i due genitori decideranno di festeggiarla, se insieme o separati, ma intanto c’è laimpressa sulla pagina Instagram del suo papà. “Sei tu…lei” scrive l’ex hairstylist sotto la foto che ritrae la ...

