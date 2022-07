Alfonso Signorini annuncia un'altra concorrente ufficiale: "Ha già partecipato al GF VIP, la conoscete benissimo" (Di martedì 12 luglio 2022) Alfonso Signorini è deciso. La prossima edizione del Grande Fratello Vip deve essere all'insegna dell'incredibile. Per ottenere un reality ancora più sorprendente della scorsa edizione sembra intenzionato a volere nella casa più spiata d'Italia una vecchia conoscenza. Resterete a bocca aperta. Successivamente alla fine di questa chiacchieratissima edizione de Il Grande Fratello Vip si sono susseguite senza sosta moltissime indiscrezioni su chi sarebbe entrato ancora una volta nella casa più spiata d'Italia. La porta rossa è sempre pronta ad aprirsi per accogliere nuovi ospiti ed Alfonso Signorini è determinato a portare un' ondata di novità Le scelte del conduttore non sono ancora bene chiare. A parte la conferma che in studio verrà affiancato da Sonia Bruganelli e Orietta Berti, non ci sono ulteriori conferme. Già ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 12 luglio 2022)è deciso. La prossima edizione del Grande Fratello Vip deve essere all'insegna dell'incredibile. Per ottenere un reality ancora più sorprendente della scorsa edizione sembra intenzionato a volere nella casa più spiata d'Italia una vecchia conoscenza. Resterete a bocca aperta. Successivamente alla fine di questa chiacchieratissima edizione de Il Grande Fratello Vip si sono susseguite senza sosta moltissime indiscrezioni su chi sarebbe entrato ancora una volta nella casa più spiata d'Italia. La porta rossa è sempre pronta ad aprirsi per accogliere nuovi ospiti edè determinato a portare un' ondata di novità Le scelte del conduttore non sono ancora bene chiare. A parte la conferma che in studio verrà affiancato da Sonia Bruganelli e Orietta Berti, non ci sono ulteriori conferme. Già ...

