Ultime Notizie Roma del 11-07-2022 ore 16:10 (Di lunedì 11 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Romadailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie l’agenzia Europea dei medicinali e raccomandano la somministrazione del secondo richiamo del vaccino anti covid e tutti coloro che hanno più di 60 anni e le persone vulnerabili lo si legge aggiornamento delle linee guida di aprile in risposta all’attuale situazione epidemiologica nella giornata in cui parte l’interruzione della fornitura del gas verso l’Europa ufficialmente per lavori di manutenzione per i giorni e Mosca riduce di un terzo le forniture all’Italia arrivano le parole di Roberto Cingolani sulle misure da adottare per affrontare il periodo di crisi energetiche che ci aspetta stiamo discutendo con altri ministeri di un progetto orario di ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 11 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie l’agenzia Europea dei medicinali e raccomandano la somministrazione del secondo richiamo del vaccino anti covid e tutti coloro che hanno più di 60 anni e le persone vulnerabili lo si legge aggiornamento delle linee guida di aprile in risposta all’attuale situazione epidemiologica nella giornata in cui parte l’interruzione della fornitura del gas verso l’Europa ufficialmente per lavori di manutenzione per i giorni e Mosca riduce di un terzo le forniture all’Italia arrivano le parole di Roberto Cingolani sulle misure da adottare per affrontare il periodo di crisi energetiche che ci aspetta stiamo discutendo con altri ministeri di un progetto orario di ...

