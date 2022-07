Ucraina, i danni dei bombardamenti russi su Kharkiv (Di lunedì 11 luglio 2022) I bombardamenti di domenica su Kharkiv da parte dell'esercito russo hanno distrutto una scuola in uno dei distretti centrali della citta' e un'abitazione nella periferia meridionale. I due edifici ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 11 luglio 2022) Idi domenica suda parte dell'esercito russo hanno distrutto una scuola in uno dei distretti centrali della citta' e un'abitazione nella periferia meridionale. I due edifici ...

Pubblicità

ficantetony1 : @grandezrussia @sipuofaree Parlaci del vostro patriarca capo di una chiesa corrotta connivente con il regime, chies… - MaurilioVitto : @giu33liana Ora staremo a vedere il grado di autonomia politica della Germania. Non tutti in Europa ubbidiscono co… - Berlamcri : RT @ilfoglio_it: La guerra ci ha ricordato i danni dei professionisti del no e le follie del sovranismo, che ha messo in discussione le nos… - ZetatielleM : Fermatevi o non esisterà più un pianeta dove giocare a risico. La guerra, prima ancora di scoppiare, distrugge il p… - gufolibero : La cialtroneria e la seriale falsità dell'informazione occidentale sia riguardo al #Covid ke alla #guerra in… -