Torino | scontro tra auto e bus | due morti e due feriti gravi

(Di lunedì 11 luglio 2022) (Adnkronos) –ssimo incidente questa mattina poco prima delle 6 in corso Casale a. Nellotra un’e un pullman di linea sono morte due persone e altre due sono rimaste gravemente ferite, tutte occupanti dell’. Lievemente contuso il conducente del bus. Sul posto sono intervenuti sanitari, agenti della polizia municipale e tecnici dell’azienda di trasporto pubblico. Dalle prime informazioni le persone coinvolte nell’incidente sarebbero tutti giovani. Sono ricoverati in ospedale, in prognosi riservata, i due occupanti dell’. L'articolo proviene da Italia Sera.

Andiamo a vedere quali sono stati gli ultimi incidenti verificatisi in Italia. Nella giornata di oggi si è verificato un duro scontro in quel di Torino, non lontano da San Mauro Torinese. Una Lancia Ypsilon si è scontrata con un bus di linea 61 Gtt, come riferisce TorinoToday, provocando la morte di due giovani, e il ferimento grave di altre due persone. Tragico incidente questa mattina all'alba intorno alle 6 in corso Casale a Torino. Uno scontro frontale tra un'auto e un pullman di linea ha causato la morte di due persone, altre due sono rimaste gravemente ferite, tutte a bordo della vettura. Illeso l'autista del bus.