Thor: Love and Thunder verso la censura in Cina per i temi Lgbtq+? (Di lunedì 11 luglio 2022) Personaggi come Valkyrie e Korg sono considerati problematici per il governo cinese che ormai blocca ogni film Marvel Leggi su wired (Di lunedì 11 luglio 2022) Personaggi come Valkyrie e Korg sono considerati problematici per il governo cinese che ormai blocca ogni film Marvel

drypetis : sto leggendo certe recensioni di thor love and thunder che hanno fatto passare la voglia di andarlo a vedere - DCimbaljevic : RT @comicus_it: Un'apertura di 302 milioni (143 in patria, 159 all'estero), superiore al precedente Thor: Ragnarok. Terza apertura dell'ann… - David_c05 : Thor: Love & Thunder ha richiesto molti cambi per adattarsi alla Fase 4 - badtasteit : #ThorLoveandThunder vince il weekend in Italia sfiorando i 5 milioni complessivi in cinque giorni, Elvis secondo - marcoreggio : Incassi USA, Thor: Love and Thunder vince il weekend con 143 milioni di dollari! -