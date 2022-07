Storia diplomatica: Enrico Calamai (Di lunedì 11 luglio 2022) Enrico Calamai è nato a Roma il 24 giugno 1945. Indirizzato dal padre agli studi di economia, intraprende la carriera diplomatica. Vive tra Roma e Madrid e nel 1972 giunge a Buenos Aires per la prima missione al servizio del Ministero degli Affari Esteri in qualità di vice console. L’anno dopo i militari con un golpe rovesciano il governo legittimo di Salvador Allende nel vicino Cile. L’Italia non riconosce il governo del generale Pinochet, ritira la rappresentanza diplomatica e richiama l’ambasciatore. Nelle sedi diplomatiche molte persone sono alla ricerca di un salvacondotto. Nell’ambasciata italiana 412 rifugiati, tra cui 50 bambini, chiedono asilo politico. Calamai viene richiamato dall’Argentina. Grazie al suo impegno si arriva a una soluzione di compromesso: tutti i rifugiati sarebbero partiti ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 11 luglio 2022)è nato a Roma il 24 giugno 1945. Indirizzato dal padre agli studi di economia, intraprende la carriera. Vive tra Roma e Madrid e nel 1972 giunge a Buenos Aires per la prima missione al servizio del Ministero degli Affari Esteri in qualità di vice console. L’anno dopo i militari con un golpe rovesciano il governo legittimo di Salvador Allende nel vicino Cile. L’Italia non riconosce il governo del generale Pinochet, ritira la rappresentanzae richiama l’ambasciatore. Nelle sedi diplomatiche molte persone sono alla ricerca di un salvacondotto. Nell’ambasciata italiana 412 rifugiati, tra cui 50 bambini, chiedono asilo politico.viene richiamato dall’Argentina. Grazie al suo impegno si arriva a una soluzione di compromesso: tutti i rifugiati sarebbero partiti ...

Pubblicità

Princeps____ : RT @GiorgiaMeloni: L'Europa si è presentata all'appuntamento della storia senza una difesa, senza una politica estera, incapace di svolgere… - nicolapadovan : Bella autobiografia de Marco Vianello-Chiodo, veneziano protagonista della storia diplomatica italiana. Console anc… - cclatwe : @barone_rotto Di una che dovrebbe studiare meglio storia passata e la 'tragica' strategia diplomatica per evitare t… - Carmine13051963 : RT @andrea_zuddas: Forse uno dei momenti più bassi di questa legislatura indegna è stato sentire gli applausi scroscianti ad un faccendiere… - Sumirekenny89 : io NO LOL anzi sta a palla sennò ditemi voi come si sopravvive a preparare due esami contemporaneamente a luglio?XD… -

Internazionale, i protagonisti della XXVII settimana MMXXII - ... però a suo modo la storia l'ha fatta. Lechtermann è il giudice tedesco che ha condannato a cinque ... Perché ironia Perché nell'arena diplomatica Johnson era il più irridente fra i potenti occidentali ... Commercio tra sanzioni e controsanzioni, il punto di Unioncamere Veneto Carlo Frappi, r icercatore di Ca' Foscari e docente di Storia e Istituzioni dell'ASIA, presentando ... Laris Gaiser dell'Università della Georgia (USA) e Accademia diplomatica di Vienna parlerà di ... Trieste News Consolato Usa di Milano, entro il 2025 la nuova sede sia sotto il profilo diplomatico sia sotto il profilo della rigenerazione urbana. Oggi diamo il via alla riqualificazione di un luogo storico di Milano, l’ex tiro a segno di piazzale Accursio, che ... Storia diplomatica: Enrico Calamai Enrico Calamai è nato a Roma il 24 giugno 1945. Indirizzato dal padre agli studi di economia, intraprende la carriera diplomatica. Vive tra Roma e Madrid e nel 1972 giunge a Buenos Aires per la prima ... ... però a suo modo lal'ha fatta. Lechtermann è il giudice tedesco che ha condannato a cinque ... Perché ironia Perché nell'arenaJohnson era il più irridente fra i potenti occidentali ...Carlo Frappi, r icercatore di Ca' Foscari e docente die Istituzioni dell'ASIA, presentando ... Laris Gaiser dell'Università della Georgia (USA) e Accademiadi Vienna parlerà di ... Un “piccolo” FVG a New York: la storia delle famee. Fedriga:... sia sotto il profilo diplomatico sia sotto il profilo della rigenerazione urbana. Oggi diamo il via alla riqualificazione di un luogo storico di Milano, l’ex tiro a segno di piazzale Accursio, che ...Enrico Calamai è nato a Roma il 24 giugno 1945. Indirizzato dal padre agli studi di economia, intraprende la carriera diplomatica. Vive tra Roma e Madrid e nel 1972 giunge a Buenos Aires per la prima ...