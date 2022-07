"Si rischia la crisi". Tensione dopo lo strappo M5S, Draghi va da Mattarella (Di lunedì 11 luglio 2022) dopo lo strappo pentastellato alla Camera s'alza l'allarme sulla tenuta del governo. Il premier Draghi va da Mattarella, mentre il centrodestra lancia un appello alla responsabilità Leggi su ilgiornale (Di lunedì 11 luglio 2022)lopentastellato alla Camera s'alza l'allarme sulla tenuta del governo. Il premierva da, mentre il centrodestra lancia un appello alla responsabilità

