Sei Sorelle Anticipazioni 12 luglio 2022 | Elisa è sparita! La Silva si è data alla fuga

(Di lunedì 11 luglio 2022) Scopriamo le Trame e ledi Sei, la nuova Soap in onda su Rai1. Nell'episodio in onda il 12fugge di casa. Lesono disperate. Blanca è costretta ad allontanare Cristobal mentre Celia concede a Joaquin un nuovo appuntamento, stavolta da soli.

Pubblicità

AlexGadeaOff_IT : Nuova settimana con Cristóbal e Sei Sorelle, ore 16:00, Rai Uno. #alexgadea #seisorelle - ParliamoDiNews : Sei sorelle, anticipazioni puntata 12 luglio 2022: `La fuga di Elisa` #Greysanatomy #Tramequotidiane… - nicolasavoia : Sorelle al limite dall'una e venti alle sei del mattino! @AleStonata - tuttotv_info : Sei Sorelle, le trame dall’11 al 15 luglio 2022 (Rai1) - redazionetvsoap : #seisorelle #anticipazioni La #trama di #domani, #12luglio -

/ Anticipazioni 11 luglio: il piano di Gabriel funzionerà per Francisca Angel dopo essere stato lasciato da Ines , decide di allontanarsi da Rio Muni e andare a studiare in accademia, ..., anticipazioni puntata 11 luglio: il piano di Gabriel, l'identità di Francisca è salva Le anticipazioni della puntata didell' 11 luglio rivelano che Merceditas e Adela ...Le anticipazioni di Un altro domani e Sei Sorelle, in onda con le rispettive puntate il 12 luglio: Julia decisa nel suo piano, mentre Elisa ...Sei sorelle, anticipazioni 11 luglio: il piano di Gabriel per Francisca, il suo segreto sarà al sicuro o le Silva la scopriranno una volta per tutte