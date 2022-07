Psg Skriniar, pronto un nuovo assalto: potrebbe non bastare (Di lunedì 11 luglio 2022) In questa settimana è previsto un nuovo incontro tra l’Inter e il Psg per parlare di Skriniar: parigini pronti al rilancio In questa settimana è previsto un nuovo incontro tra l’Inter e il Psg per parlare di Skriniar: parigini pronti al rilancio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’offerta potrebbe essere di 70 milioni bonus compresi. La distanza resta netta rispetto agli 80 richiesti dall’Inter e dunque potrebbe non bastare per chiudere l’affare. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 luglio 2022) In questa settimana è previsto unincontro tra l’Inter e il Psg per parlare di: parigini pronti al rilancio In questa settimana è previsto unincontro tra l’Inter e il Psg per parlare di: parigini pronti al rilancio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’offertaessere di 70 milioni bonus compresi. La distanza resta netta rispetto agli 80 richiesti dall’Inter e dunquenonper chiudere l’affare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

