Massimo Ranieri torna a mostrarsi dopo due mesi dalla caduta dal palco a Napoli | ecco come sta – VIDEO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 luglio 2022) Probabilmente accecato dalle luci dei riflettori puntati sul, lo scorso 6 maggioaveva perso l’equilibrio ed era caduto rovinosamente a terra, rimanendo dolorante ma cosciente fino all’intervento dei soccorsi. L’artista settantunenne era stato quindi ricoverato all’ospedale Cardarelli die da allora non si erano più avute sue notizie. Nelle scorse ore, a duedi distanza da quell’incidente, il cantante ha pubblicato unsulla sua pagina Facebook in cui si mostra per la prima volta, rassicurando i fan sulle sue condizioni di salute. “Ciao, è un po’ di tempo che non ci vediamo e non ci sentiamo, per il ben noto incidente che mi è successo aduefa – ha esordito-. Comunque sono ...