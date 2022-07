Lovato: “I tifosi della Salernitana valgono uno o due uomini in più” (Di lunedì 11 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Giornata di presentazioni per Matteo Lovato, che ha rilasciato le prime dichiarazioni della sua esperienza granata ai canali ufficiali del club. Il difensore classe 2000 ha raggiunto il ritiro di Jenbach mettendosi subito a disposizione di Davide Nicola e del suo staff con grande entusiasmo: “Sono carico per affrontare la nuova stagione con nuovi obiettivi. Le prime sensazioni sono positive, sono stato accolto molto bene dal gruppo, ho sentito tanto calore e credo che quest’anno ci siano tutti i presupposti per affrontare al meglio la stagione” Il progetto granata ha lasciato una buona impressione al giovane difensore veneto che non vede l’ora di familiarizzare con la spinta dell’Arechi: “Sono stato convinto sin da subito a sposare questo progetto, speriamo di toglierci tante soddisfazioni tutti insieme. La spinta ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 11 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Giornata di presentazioni per Matteo, che ha rilasciato le prime dichiarazionisua esperienza granata ai canali ufficiali del club. Il difensore classe 2000 ha raggiunto il ritiro di Jenbach mettendosi subito a disposizione di Davide Nicola e del suo staff con grande entusiasmo: “Sono carico per affrontare la nuova stagione con nuovi obiettivi. Le prime sensazioni sono positive, sono stato accolto molto bene dal gruppo, ho sentito tanto calore e credo che quest’anno ci siano tutti i presupposti per affrontare al meglio la stagione” Il progetto granata ha lasciato una buona impressione al giovane difensore veneto che non vede l’ora di familiarizzare con la spinta dell’Arechi: “Sono stato convinto sin da subito a sposare questo progetto, speriamo di toglierci tante soddisfazioni tutti insieme. La spinta ...

Pubblicità

SolosalernoIt : Lovato: «Qui per sudare la maglia, i tifosi sono l'uomo in più» - Solo Salerno - SolosalernoIt : Lovato: «Qui per sudare la maglia, i tifosi sono l'uomo in più» - Solo Salerno - MarcoLai_23 : @AndreaVietri5 Alcuni tifosi della Salernitana non hanno preso bene il mio tweet su Lovato perché sembrava un attac… -