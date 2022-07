E’ cominciato il processo “Superlega contro Uefa e Fifa”: la Corte di Giustizia Ue potrebbe cambiare il calcio (Di lunedì 11 luglio 2022) E’ cominciato in Lussemburgo “il processo del secolo”, che potrebbe cambiare (o consolidare) il calcio europeo come solo la sentenza Bosman ha fatto in passato: Superlega contro Uefa e Fifa, davanti alla Corte di Giustizia europea. Al via l’udienza di due giorni sulla pronuncia pregiudiziale del Tribunale Mercantile n. 17 di Madrid sul conflitto di poteri tra European Superleague Company S.L., Uefa e Fifa. La Superlega, società privata formata da 12 club (di cui solo 3 ancora ufficialmente nel progetto: Real Madrid, Barcellona e Juventus), denuncia le due più grandi organizzazioni del calcio, entrambe con sede in Svizzera, per ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 11 luglio 2022) E’in Lussemburgo “ildel secolo”, che(o consolidare) ileuropeo come solo la sentenza Bosman ha fatto in passato:, davanti alladieuropea. Al via l’udienza di due giorni sulla pronuncia pregiudiziale del Tribunale Mercantile n. 17 di Madrid sul conflitto di poteri tra European Superleague Company S.L.,. La, società privata formata da 12 club (di cui solo 3 ancora ufficialmente nel progetto: Real Madrid, Barcellona e Juventus), denuncia le due più grandi organizzazioni del, entrambe con sede in Svizzera, per ...

Pubblicità

fearlessdosed : @lightndarkharry -cominciato la terapia in un momento un po' 'sbagliato', perché ho avuto momenti di particolare st… - Samira1577 : @GPTurchi @fdragoni Non per nulla il processo di distruzione in Italia è cominciato col distruggere il Parlamento e… - MAXAM4U : @antonellocapor2 e purtroppo temo questo sia ancora niente, per come è cominciato il processo si prospettano prescr… - 4n1mo51t1som1n4 : @RisatoNicola Come no. 135`giorno di guerra, 37k soldati russi morti, Bruxelles che ha ufficialmente cominciato il… - Quasimo04045105 : @nfilosa65 @Ascensione_xxy9 @SpinazzeRobert @GuidoCrosetto Ancora hai le scorte, poi col freddo aumenterà il consum… -